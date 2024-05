La diplomazia nell’era dei minerali critici

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di lunedì 27 maggio 2024) Questo articolo è stato originariamente pubblicato sul numero 60 di We – World Energy, il magazine di Eni La transizione energetica in corso è e sarà sempre più un motore principale della domanda di diversi. Il rame, il litio, il nichel, il cobalto e le terre rare, tra gli altri, sono di fatto componenti chiave di molte tecnologie verdi in espansione che richiedono un maggiore apporto dirispetto all’energia convenzionale. La Iea ritiene che dal 2010 la quantità media di risorse minerarie necessarie per produrre una nuova unità per la generazione di energia è aumentata del cinquanta per cento. Nel 2022 l’investimento nello sviluppo deiha registrato un’impennata del trenta per cento (a fronte di un aumento del venti per cento nell’anno precedente) e la spesa per l’esplorazione è cresciuta del venti per cento.