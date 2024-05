La Dea affamata sogna il terzo posto Tris Scamacca - Lookman e Pasalic

(Di lunedì 27 maggio 2024) atalanta 3 torino 0 ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi (86’ Rossi); Toloi, Djimsiti (62’ Hien), Scalvini; Holm 62’ (Ruggeri),, Koopmeiners, Zappacosta;(73’ Toure’), De Ketelaere (73’ Miranchuk). All. Gasperini. TORINO (3-4-1-2): Gemello 5; Tameze 4,5 (71’ Lovato 5,5), Buongiorno 4,5, Masina 4,5; Bellanova 5,5 (71’ Lazaro 5,5), Ricci 5, Ilic 5, Vojvoda 5; Linetty 5 (84’ Savva sv); Zapata 5 (84’ Okereke sv), Pellegri 5 (62’ Sanabria 5,5). All. Juric 5 Arbitro: Sozza 6 Reti: 26’(A), 43’(A), 70’ rig.(A) L’Atalanta fresca campione europea non ha ancora finito di stupire. E di vincere. A quattro giorni dal trionfo in Europa League una Dea concreta, cinica, cannibale, ha battuto con il canonico 3-0 (ormai un risultato abituale per i nerazzurri) il Torino nella sua penultima gara di una stagione incredibile.

