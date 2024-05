La De Akker passa Rivedrà Quinto sotto le Due Torri

(Di lunedì 27 maggio 2024)10 DEBOLOGNA 11 IREN GENOVA: Massaro, N. Gambacciani 1, Di Somma 1, Villa, Molina Rios, Ravina 1, Fracas, Nora 2, Veklyuk, Panerai 3, Ferrando, J. Gambacciani 2, Spoli, Massa. All. Bittarello. DETEAM BOLOGNA: Santini, Marchetti, Puccio, Mengoli, Agulha De Freitas 1, Grossi 1, Camilleri 2, Milakovic 1, Alfonso Pozo, Luongo 3, Cocchi 1, De Simon 2, Pederielli, Takeuchi. All. Mistrangelo. Arbitri: Alfi e Scappini. Note: parziali 5-3, 2-3, 1-3, 2-2. GENOVA Si va alla bella. Dea Genova, nella vasca dele pareggia 1-1 il conto della finale. Per aggiudicare ilposto, Desi ritroveranno di nuovo di fronte, mercoledìle Due, alla piscina Carmen Longo alle 15.

