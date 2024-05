La crociata propagandistica di Meloni contro i Socialisti che rischia di isolarla in Ue

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di lunedì 27 maggio 2024) Giorgiacontinua a ripeterlo, ma probabilmente non ci crede neanche lei. Una nuova maggioranza al Parlamento europeo senza iè quasi impossibile, eppure per la presidente del Consiglio è uno dei messaggi più ricorrenti di questi ultimi giorni di campagna elettorale.remano tanto i numeri quanto le alleanze politiche, che non vedono in alcun caso i Conservatori al governo europeo tenendo fuori i. E il rischio è che la leader di Fratelli d’Italia e tutta l’Italia restino ancora più isolati in Ue.spera ancora in una maggioranza senza, ma è irrealizzabile È Repubblica a fare due conti sulla base delle ultime stime, risalenti alla scorsa settimana. Il Ppe dovrebbe conquistare 183 seggi, i Conservatori (Ecr, di cui fa parte Fdi) 86 e Identità e Democrazia (gruppo di cui fa parte Salvini) 84.