La Cosma Vela Ancona spreca il match point

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 27 maggio 2024)9 Orobica 10: Andreoni, Consolani, Campitelli, Monterubbianesi 2, Manini, Kiss, Bartocci, Olivieri 3, Dametto 1, Bersacchia 1, Altamura, Quattrini 2, Malatesta. All. Pace RARI NANTES OROBICA: Giai, Apilongo 1, Ferrari 1, Caiola, Zanoccoli 4, Trezzi 2, Ghezzi, Albani 1, Franchini, Paleni, Gavazzeni, Steere 1, Motta. All. Palazzo. Arbitri: Fusco e Capobianco. Note: spettatori 200 circa; nessuna giocatrice uscita per falli; sup. num.1/5 più un rigore (parato), Orobica 0/4 più due rigori (uno parato). Peccato: lasbaglia ilball per la serie A1 perdendo in casa gara2 di finale playoff contro l’Orobica di Bergamo. Serie sull’1-1, e tutto rimandato a domenica prossima, quando si giocherà la bella.