(Di lunedì 27 maggio 2024) La, tramite il National Enterprise Credit Information Publicity System, hato un nuovoda 47,5di dollari per incentivare la produzione diall’interno del Paese. L’obiettivo primario è quello di arrivare all’indipendenza dai chip occidentali e soprattutto dalle apparecchiature per produrli, di cui è specialista l’azienda dei Paesi Bassi Asml. A causa della guerra commerciale scoppiata con gli Usa, lasta avendo grosse difficoltà a reperire inecessari alla produzione di moltissimi beni. Al contempo i suoi prodotti, tecnologicamente meno avanzati di quelli statunitensi, sono colpiti da dazi a più del 100% del loro valore. Per questa ragionevuole isolarsi dal mercato dei semiconduttori, con rischi seri.

