La Cina saluta il nuovo inizio con la Corea del Sud e il Giappone

Ultimo atto scintillante al Bentegodi: Verona e Inter fanno 2-2 dopo un match vibrante, lo show è di Perilli - Ultimo atto scintillante al Bentegodi: Verona e Inter fanno 2-2 dopo un match vibrante, lo show è di Perilli - Se partita di fine stagione doveva essere, allora che lo sia all'insegna del divertimento. Verona e Inter, quindi, decidono di dare vita ad un bello spettacolo nella loro ultima uscita ... fcinternews

FcIN - L'Inter non ha comunicato nulla ad Arnautovic. Il messaggio però è... Taremi. L'austriaco valuterà - FcIN - L'Inter non ha comunicato nulla ad Arnautovic. Il messaggio però è... Taremi. L'austriaco valuterà - A dispetto delle voci emerse negli ultimi giorni, l'Inter non ha mai chiesto all'agente di Marko Arnautovic di guardarsi intorno per cercare una nuova squadra. Il messaggio ... fcinternews

Genoa-Bologna 2-0, decidono Malinovskyi e Vitinha - Genoa-Bologna 2-0, decidono Malinovskyi e Vitinha - I grifoni chiudono all'11esimo posto, Thiago Motta chiude con una sconfitta. GENOVA (ITALPRESS) - Da quando Thiago Motta è stato segnalato vicino alla Juventus il Bologna ha perso smalto e vivacità. E ... affaritaliani