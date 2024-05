La Cina ce l' ha con gli influencer che ostentano troppo

Jonathan Maldonato , il marito dell'influencer Siu, è stato scarcerato . Il gip non ha infatti convalidato l'arresto ed ha disposto per l'uomo soltanto il divieto di avvicinamento alla 30enne e l' obbligo di dimora dai genitori. L'uomo è comunque ancora indagato per tentato omicidio ai danni di ... ilgiornaleditalia

È tornato nella casa dei genitori, in un paese della provincia di Biella, dopo tre giorni di carcere Jonathan Maldonato, il marito 37enne dell’infuencer Soukaina El Basri, nota come Siu, ancora in rianimazione all’ospedale Maggiore di Novara per la grave ferita al torace, ma considerata fuori ... quotidiano