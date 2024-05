La carica di Schlein | Bugetti subito sindaca? Vedo entusiasmo e fiducia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 27 maggio 2024) L’hanno accolta gridando a gran voce "Elly, Elly", incitamento diventato poi "Ilaria, Ilaria", sventolando bandiere del Pd e applaudendo tutte le volte che veniva premuto sul tasto dei temi più significativi: sanità pubblica, lavoro dignitoso che fa rima con salario minimo, no al tetto degli stranieri nelle classi. "E lo dico nella città che ha fatto dell’inclusione il suo punto di forza". Prato, i giardini di via Marx. Un microcosmo di etnie e culture diverse, nel quartiere del Soccorso scelto dal segretario provinciale Pd Marco Biagioni per dare il benvenuto alla leader nazionale Elly. Infaticabile, dopo una giornata che l’ha vista girare in lungo e in largo la Toscana. In 800 per lei, accolta alla fine come una rockstar a suon di selfie e abbracci.