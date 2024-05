La camicia indossata da Elly Schlein non è un capo Dior da 2 500 euro

(Di lunedì 27 maggio 2024) Il 24 maggio 2024 su X sono state pubblicate due immagini messe a confronto tra loro: quella di una modella e quella di, l’attuale segretaria del Partito Democratico, durante un comizio. Entrambe indossano la stessache, secondo chi ha condiviso il tweet, sarebbe del marchio di alta modae costerebbe 2.500. Si tratta di una notizia falsa. Ladae dalla modella fa parte della collezione “autunno 2022” del brand di abbigliamento femminile Marella. Attualmente, sul sito ufficiale del brand, lain questione non è presente – essendo undi 2 anni fa – ma l’indumento (indossato proprio dalla modella ritratta nel post in analisi) si trova su altri siti di vendita online.

