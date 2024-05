La «boutique» delle auto sportive si trova alla Biesse Racing Bergamo - La «boutique» delle auto sportive si trova alla Biesse Racing Bergamo - L’azienda fondata da Alessandro Bedetti e Luca Zanoni festeggia i primi cinque anni di attività con una nuova sede a Torre De’ Roveri e con il lancio sul mercato del primo prodotto della divisione ... ecodibergamo

Come noleggiare un'auto di lusso in soli due click - Come noleggiare un'auto di lusso in soli due click - Utilizzare dati di geolocalizzazione precisi. Scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo ai fini dell’identificazione. Archiviare informazioni su dispositivo e/o accedervi. Pubblicità e co ... wired

Cavallino Classic Modena 2024, tre Best of Show per il concorso in rosso - Cavallino Classic Modena 2024, tre Best of Show per il concorso in rosso - il Concorso internazionale d’Eleganza che annualmente onora le auto di Maranello nella città dove tutto è nato, ha richiamato collezionisti dal mondo intero e personalità attratte dall’evento “boutiqu ... ruoteclassiche.quattroruote