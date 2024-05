La borsa in vernice è l’accessorio must have per quest’estate

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 27 maggio 2024) Sono ormai sdoganati i tessuti rispetto alle varie stagioni: estate non significa solo rafia, tela e lino. Pure le borse si sono adattate a questa nuova libertà in merito. Ecco perché lainpotrebbe essereperfetto per, andando ad abbinarsi perfettamente ad outfit sia da giorno, che da sera, con le dovute differenze. Ma quali sono queste differenze? Ecco alcune inspo per trovare la dimensione e il modello perfetto, a seconda dell’occasione scelta.in: quale scegliere Una prima grande distinzione da fare è, appunto, l’occasione d’uso. Dobbiamo quindi capire in primis se si tratta di un evento serale, o mattutino. Nel primo caso, si devono distinguere colori e forma. Ovviamente, nel caso di occasioni formali ed eleganti, il nero è sempre la scelta migliore.