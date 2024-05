La bomba Sainz esplode in F1 così cambia tutto

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di lunedì 27 maggio 2024) Lasubito dopo il Gran Premio di Montecarlo di ieri. Il pilota della Ferrari non conosce ancora il proprio futuro. Ma ci sono delle clamorose novità cheno decisamenteUna cosa è certa sul futuro di Carlos: il pilota spagnolo la prossima stagione della Formula Uno non la disputerà con la tuta rossa della Ferrari. Il suo posto a Maranello verrà preso da Lewis Hamilton, e già c’è fermento tra i tifosi della scuderia più amata del Mondo.(Lapresse) – Ilveggente.itMa dove andrà? Questa è la domanda che in molti si fanno e secondo le ultime indiscrezioni che sono arrivate proprio nel weekend di Montecarlo, ormai è praticamente corsa a due. E questo è dovuto sopratad un fatto: Mercedes e Red Bull, infatti, avrebbero chiuso le porte allo spagnolo.