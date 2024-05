La Batmobile si può acquistare? Adesso sì ma costa tanto

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di lunedì 27 maggio 2024) Non c’è Batman senza. Sinuosa, elegante, iperaccessoriata. E presto, anche in vendita. Grazie alla partnership tra la casa di design Pininfarina e Warner Bros. I due modelli si chiamano Gotham e Dark Knight. Si tratta di vere e proprie fuoriserie, basate sulla B95 hyper Barchetta e la Battista hyper GT. Persi può andare sul sito BruceWayneX.com. Qualche caratteristica tecnica ora. Entrambi i modelli hanno batterie agli ioni di litio da 120 kWh e quattro motori elettrici per un totale di 1.900 cavalli. Tradotto: vanno da 0 a 100 km/h in meno di due secondi. Da un punto di vista squisitamente estetico sono dei veri gioielli. Con pinne sul portellone posteriore e loghi Wayne Enterprises. Battista Gotham 1E se questo non vi bastasse, all’interno c’è un display con assistente vocale che simula la voce di Alfred, il fedele maggiordomo e assistente di Bruce Wayne.