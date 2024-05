Kings World Cup gli Stallions di Blur vincono contro il Medallo City di Maluma | Trombetta e Blur protagonisti

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 27 maggio 2024) Si è disputata ieri, 26 maggio, il primo match per glidicapitanati da Francesco Totti. La gara era valida per il campionato mondiale di calcio a 7 che si sta svolgendo in Messico; nella partita dellaCup tra, glihanno ottenuto una vittoria per 3-2 ed è stata una sfida emozionante e combattuta fino all’ultimo minuto. La partita di ieri era visibile gratuitamente sul canale Twitch di(Giammarco Tocco), ed ha raggiunto il record mondiale Italiano di spettatori connessi in tempo reale, ben 205mila. Il match Il match è iniziato subito con un intenso 1 vs 1 che ha visto protagonista il giocatore dellaLeigh Rose che ha affrontato e segnato al portiere degliEmiliano Viviano portando in vantaggio la proprio squadra.