Kiev istruttori militari francesi presto in Ucraina

(Di lunedì 27 maggio 2024) L'ha dato il via libera all'arrivo disul suo territorio. Lo ha annunciato il comandante delle forze ucraine Alexander Syrsky su Telegram riferendo di incontro in video collegamento tra i ministri della Difesa ucraino Rustem Umerov e francese Sebastien Lecornu. Syrsky ha aggiunto che sono "già stati firmati i documenti che consentirannoai primidi visitare i nostri centri di formazione e di familiarizzare con le infrastrutture e il personale". .

