Khady Gueye rivoluziona il ruolo di leader all’Isola dei Famosi concorrenti agitati

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di lunedì 27 maggio 2024)è stata eletta nuovadell’Isola deiper questi giorni. Per la modella si tratta della priva volta che ricopre questo incarico, pertanto, ha preso una decisione molto importante che ha generato un po’ di caos e sgomento tra i compagni d’avventura. Ecco cosa ha detto. La nuova sfida perdeiDopo l’infortunio subito nel corso della puntata di ieri dell’Isola deisi è ripresa. Anche se il dolore e lo spavento sono stati forti, adesso la situazione sembra andare decisamente meglio. La giovane, infatti, sta cominciando a cimentarsi attivamente neldi, per lei assolutamente nuovo. Proprio per tale motivo, la veterana Matilde Brandi ha voluto farle delle domande su come ha intenzione di comportarsi.