Khaby Lame e Wendy Thembelihle | amore sociale nozze e divorzio lampo

(Di lunedì 27 maggio 2024)è di nuovo single. Il re dei social, che, partito da Chivasso (Torino), ha conquistato gli Stati Uniti, ha divorziato daJuel a una manciata di mesi dalle. L’annuncio è stato dato dal manager di Khabane (nome completo dell’influencer), Nicola Paparusso, storico amico dei. Paparusso ha parlato di una “inaspettata e insanabile incompatibilità caratteriale” tra i due ex marito e moglie. Nel caso die di Juel la separazione non richiede una procedura civile, dal momento che, come ha spiegato l’agente, la cerimonia nuziale era stata celebrata con rito musulmano. La scalata diè cresciuto nella regione del canavese, in Piemonte, e ha origini senegalesi. Come fenomeno social è esploso nel corso della pandemia, con video in cui ironizzava su clip e contenuti improbabili della Rete, smontandoli con qualche occhiata e alzata di spalle e tanta ironia.