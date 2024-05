(Di lunedì 27 maggio 2024) Proseguirà per altre due settimane, il vibrante finale di stagione delle squadre modenesi di volley minore: se la National Villa d’Oro saluta dopo aver fatto un sacco di paura al Toscana Garden Castelfranco di sotto, passato alla Marconi solo 3-2 (25/19 20/25 18/25 29/27 15/13), dopo aver seriamente rischiato la sconfitta per 1-3, che in ogni caso sarebbe stata ininfluente, visto il pesante passivo nel quoziente punti maturato dai rossoneri nella sconfitta di Osimo.Sassuolo eS.Damaso, che si sono guadagnateun turno per sperare nella promozione. Nel clan dellaci si mangia le mani, dopo la netta vittoria ottenuta sabato sul Begin Volley Ancona di Dore Dalla Lunga per 3-1: la sconfitta di misura patita mercoledì con Tuscania, ad una palla dalla A3, diventapiù fastidiosa, anche se i grigiorossi di Pupo Dall’Olio hanno dimostrato di poter giocare alla pari contro chiunque, ed anzi di poter contare sulle seconde linee come nella partita del week end, dove il tecnico modenese, data l’inutilità del risultato, ha buttato nella mischia tanti giocatori normalmente poco impegnati, facendo rifiatare i titolari.

Kerakoll e Zerosystem festeggiano e sperano ancora - kerakoll e zerosystem festeggiano e sperano ancora - Proseguirà per altre due settimane, il vibrante finale di stagione delle squadre modenesi di volley minore: se la National Villa d’Oro saluta dopo aver fatto un sacco di paura al Toscana Garden Castel ... ilrestodelcarlino

Pallavolo BM B1F e B2F – Ecco parteciperà ai play off promozione delle tre categorie - Pallavolo BM B1F e B2F – Ecco parteciperà ai play off promozione delle tre categorie - Accedono alla fase Play Off per concorrere alle 6 promozioni disponibili in A3 Maschile: UNITRENTO VOLLEY; SANT’ANNA TOMCAR TO; SCANZOROSCIATE PALL.BG; MAURY’S COMCAVI TUS VT; kerakoll SASSUOLO; THE ... ivolleymagazine

Kerakoll, attento al Benacus. Zerosystem, tentazione 1° posto - kerakoll, attento al Benacus. zerosystem, tentazione 1° posto - Ultima giornata nei campionati minori di pallavolo, che chiudono la stagione regolare con un turno che deve ancora fornire alcuni verdetti: in serie B maschile kerakoll Sassuolo e National Villa d’Oro ... ilrestodelcarlino