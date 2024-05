Kellogg’s Corn Flakes Cocoa ritirati dall’azienda Perché e come avere il rimborso

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 27 maggio 2024) Milano, 27 maggio 2024 – Non è stato il ministero della Salute a ritirare dagli scaffali le confezioni di, ma l’azienda Kellanova, proprietaria del popolare marchio. A precisarlo è la stessa società, con una nota diffusa questa mattina, lunedì 27 maggio. La comunicazione “Il ministero della Salute non ha disposto il ritiro – si legge nel comunicato – è l’azienda stessa che ha notificato all’Ats Brianza il ritiro volontario in Italia in data 22 maggio La procedura di richiamo è totalmente volontaria. La procedura è stata effettuata a causa dell'identificazione di un possibile difetto di qualità”. Un guaio che avrebbe potuto portare – seppur in percentuale residuale – a possibili danni per la salute dei consumatori.