Kaspersky scopre un nuovo ransomware che utilizza BitLocker per criptare i dati aziendali

(Di lunedì 27 maggio 2024) (Adnkronos) - Milano, 27 maggio 2024.ha rilevato attacchichenodi Microsoft per crittografare i file. Gli attori delle minacce disabilitano le funzionalità di ripristino per impedire il recupero dei file eno uno script dannoso con una nuova funzionalità che è in grado di rilevare versioni specifiche di Windows e attivarein base alla versione di Windows. Gli attacchi con questo, denominato"ShrinkLocker", e le sue varianti sono stati osservati in Messico, Indonesia e Giordania. Gli autori hanno preso di mira aziende che operano nel settore dell'acciaio, nella produzione di vaccini e un ente governativo. Secondo quanto riportato dal Global Emergency Response team di, i cyber criminali stannondo VBScript, un linguaggio di programmazione per automatizzare le attività sui computer Windows, per creare uno script dannoso con funzionalità non segnalate in precedenza al fine di massimizzare i danni dell'attacco.