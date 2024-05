Juventus i dubbi di Ulivieri | Thiago Motta? Può essere pericoloso…

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 27 maggio 2024) E’ il momento dei bilanci dopo l’ultima giornata del campionato di Serie A. “I nostri allenatori sono i più bravi di tutti, l’hanno confermato i risultati di questo campionato. In più, i nostri allenatori non stanno operando in mezzo a grandi ricchezze, abbiamo tante società attente ai bilanci, le disponibilità non sono le stesse di altre realtà europee. Guardo i campionati stranieri e soprattutto le squadre di metà classifica, quelle che possono spendere come noi. Mi sembra che il nostro calcio sia di livello superiore”. Sono le parole di Renzo, presidente dell’Associazione Italiana Allenatori Calcio, ospite di Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1. “Gli esempi non mancano. Tutti gli anni vengono fuori nuovi allenatori, alla prima o seconda esperienza.