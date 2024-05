(Di lunedì 27 maggio 2024) Ledi Massimiliano, ex allenatore dellantus, su un suo exin bianconero. I dettagli Massimiliano, ex allenatore dellantus, èto ain occasione di una conferenza al Coni per il progetto Informateen. LESU FAGIOLI – «Nicolò Fagioli insieme alla Federazione ha fatto un percorso importante. Ne sta uscendo .

Ancora Massimiliano Allegri, dopo il pari della sua Juve contro l'Atalanta per 2-2, è la persona che ha diviso Lele Adani e Fulvio Collovati alla Domenica Sportiva. “A Napoli e con l'Atalanta ha tirato tanto in porta più delle avversarie e ha raccolto un punto — sono le parole dell'ex ... liberoquotidiano

Juve, Allegri TORNA a parlare: parole AL MIELE per un suo ex giocatore - Juve, allegri TORNA a parlare: parole AL MIELE per un suo ex giocatore - Massimiliano allegri, ex allenatore della Juventus, è tornato a parlare in occasione di una conferenza al Coni per il progetto Informateen. LE PAROLE SU FAGIOLI – «Nicolò Fagioli insieme alla ... calcionews24

Cassano: "Conte non dura con ADL, al secondo giorno dà le dimissioni" - Cassano: "Conte non dura con ADL, al secondo giorno dà le dimissioni" - Antonio Cassano, ex calciatore, a La Fiera del Calcio ha parlato del futuro della panchina del Napoli: "Nuovo allenatore Occhio che il prossimo allenatore può essere quello che gioca peggio in Italia ... tuttonapoli

Juventus, Allegri benedice il rientro di Fagioli: sarà un esempio per tutti - Juventus, allegri benedice il rientro di Fagioli: sarà un esempio per tutti - Ha capito e ne sta uscendo nel modo migliore, potrà essere di esempio”. Lo ha dichiarato proprio oggi Massimiliano allegri parlando del centrocampista della Juventus, appena rientrato dopo una lunga ... sport.virgilio