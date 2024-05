Juan Jesus tuona | Acerbi? Io sempre corretto a differenza sua!

(Di lunedì 27 maggio 2024) La querelle, a distanza di mesi, non si spegne. Anzi il difensore del Napoli è ritornato sul brutto episodio accaduto durante Inter-Napoli. SCREZI ? Durante un evento contro il razzismo organizzato a Trentola Ducenta, il difensore del Napoliè ritornato sul casonato in Inter-Napoli: «Ho provato a essere superiore a fine partita. La mia carriera parla per sé, sonostato, asua con episodi che ci fanno pensare cose diverse. Ma poi lui mi voleva smentire nonostante io lo avessi tutelato e protetto. Passare per bugiardo mi è sembrato esagerato. Oggi metto un velo pietoso su questa situazione, devo andare avanti ed essere intelligente ed un esempio per i miei figli e per gli altri. Se succedono di nuovo cose simili dobbiamo essere superiori».

