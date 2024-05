Jovanotti torna live nei palazzetti dopo l’infortunio

(Di lunedì 27 maggio 2024) Milano, 27 mag. (askanews) – L’annuncio era nell’aria, ma è arrivata l’ufficialità. A distanza di sette anni dall’ultimo tour indoor, da marzo 2025 Lorenzo suonerà nuovamente nei Palasport. Anzi nei Palajova! Un ritorno tanto attesoin bicicletta che lo ha costretto per mesi a fermarsi. Dal debutto del 12 febbraio 2018 sono passati 66 palasport, 1 prato, 38 spiagge, un ippodromo, un altipiano, 2 club, un deserto e in sella alla sua bici il buon vento dal Cile all’Argentina, dalle Ande all’Amazzonia. E ora l’annuncio. Giusto il tempo per fare scorte, riorganizzare la cambusa, riavviare il motore, preparare il nuovo assetto dell’equipaggio e finalmente il 4 marzo 2025… si parte! Destinazione: il Big Bang del sistema musicale italiano! Lorenzo sul palco, Lorenzo e la sua musica con tantissime novità! Palajova è la nuova visione di Jova l’inimitabile, colui “che vanta innumerevoli tentativi di imitazione” e che più di tutti ha dato alla parola “” un significato nuovo.

