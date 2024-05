Jovanotti torna alla Vitrifrigo Arena di Pesaro ecco quando

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 27 maggio 2024), 27 giugno 2024 – A distanza di sette anni dall’ultimo tour indoor, Lorenzo Cherubini, in artenei palazzetti dello sport. Anzi, nel Palajova. Dopo l'infortunio in bicicletta che lo ha costretto per mesi a fermarsi, Lorenzo è più carico che mai e lo dimostrerà anche a, nella doppia tappa del 4 e 5 marzo. "Non penso ad altro e non vedo l’ora" ha dichiarato Jova ai microfoni di Viva Rai 2 del suo amico Fiorello, e non vedono l`ora tutti coloro che hanno salutato con affetto i primi indizi di questa nuova avventura. Annunciate oggi le prime date del tour, prodotto da Trident Music: si parte proprio daVitifrigo, il 4-5 marzo 2025, per poi proseguire con Milano, Firenze, Bologna, Torino, Roma, per tutto il mese di aprile.