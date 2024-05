Jovanotti live dal 4 marzo nei palazzetti | le date del ‘Palajova’

(Di lunedì 27 maggio 2024) MILANO – A distanza di sette anni dall’ultimo tour indoor, da2025 Lorenzosuonerà nuovamente nei Palasport. Anzi nei “Palajova”. Dal debutto del 12 febbraio 2018 sono passati 66 palasport, 1 prato, 38 spiagge, un ippodromo, un altipiano, 2 club, un deserto e in sella alla sua bici il buon vento dal Cile all’Argentina, dalle Ande all’Amazzonia. E ora l’annuncio. Giusto il tempo per fare scorte, riorganizzare la cambusa, riavviare il motore, preparare il nuovo assetto dell’equipaggio e finalmente il 42025… si parte! Destinazione: il Big Bang del sistema musicale italiano! Lorenzo sul palco, Lorenzo e la sua musica con tantissime novità! Palajova è la nuova visione di Jova l’inimitabile, colui “che vanta innumerevoli tentativi di imitazione” e che più di tutti ha dato alla parola “” un significato nuovo.

