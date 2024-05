(Di lunedì 27 maggio 2024) A distanza di sette anni dall'ultimo tour indoor, dasuonerà nuovamente nei Palasport. Anzi nei! Dal debutto del 12 febbraio 2018 sono passati 66 palasport, 1 prato, 38 spiagge, un ippodromo, un altipiano, 2 club, un deserto e in sella alla sua bici il buon vento dal Cile all'Argentina, dalle Ande all'Amazzonia. Dal 4si riparte.è la nuova visione di Jova, colui che più di tutti ha dato alla parola "" un significato nuovo. "Non penso ad altro e non vedo l'ora", aveva dichiarato l'artista ospite di Fiorello a VivaRai 2!. Queste le date (biglietti disponibili dal 30 maggio): Pesaro 4-5, Milano 11-12-14-15-17-18, Zurigo 20, Firenze 22-23-25-26, Bologna 3-5 aprile, Torino 9-10 aprile, Roma 22-23-25-26 aprile.

Jovanotti torna in concerto dopo l’incidente in bici - jovanotti torna in concerto dopo l’incidente in bici - Dopo una lunga riabilitazione dovuta all’incidente in bicicletta avvenuto a Santo Domingo la scorsa estate, jovanotti ha annunciato il ritorno ai concerti. Non con un altro Jova Beach Party, ma con un ... rollingstone

Jovanotti live dal 4 marzo 2025 con PalaJova! - jovanotti live dal 4 marzo 2025 con PalaJova! - (ANSA) - ROMA, 27 MAG - A distanza di sette anni dall'ultimo tour indoor, da marzo 2025 jovanotti suonerà nuovamente nei Palasport. Anzi nei Palajova! Dal debutto del 12 febbraio 2018 sono passati 66 ... msn

PalaJova, Jovanotti torna in concerto: 4 date a Firenze - PalaJova, jovanotti torna in concerto: 4 date a Firenze - A distanza di sette anni dall’ultimo tour indoor, da marzo 2025 Lorenzo jovanotti suonerà nuovamente nei Palasport. Anzi nei Palajova! Dal debutto del 12 febbraio 2018 sono passati 66 palasport, 1 ... gonews