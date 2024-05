Jos Verstappen attacca la Red Bull | Il dominio è finito Ferrari e McLaren vicine Il team pensi di più alle corse

(Di lunedì 27 maggio 2024) Montecarlo, 27 maggio 2024 – Ildella Redin Formula 1 si è concluso? A sentire le parole di Jos, padre del tre volte campione del mondo Max, pare proprio di sì. Gp di Monaco, le pagelle di Leo Turrini: Leclerc weekend perfetto, Max a vuoto Dopo la vittoria di Charles Leclerc nel Gp di Monaco, l’ex pilota olandese ha parlato al ‘'De Telegraaf': “L'era in cui la Redaveva la macchina dominante sembra davvero finita. Ci saranno sicuramente gare in cui ilsarà di nuovo in buona forma, ma sono molto curioso di vedere come risolveranno questo problema: è chiaro che squadre comesi stanno avvicinando. Max è ancora riuscito a mascherare un po’ questo problema, ma la grande differenza con Sergio Perez sta diventando sempre più evidente”.

“Vorrei invitare chiunque si trovi in questo paddock a guidare quella macchina: li sfido a essere più veloci di me. La vettura era tremenda da guidare , anche se sto spingendo al limite. E’ vero che ho commesso quell’errore in curva 1, però potevo anche essere persino più indietro”. Lo ha detto un ... sportface

A Monaco Max Verstappen è tornato umano. Ha commesso un errore, si è qualificato soltanto sesto. Il feeling con la RB20 questo weekend non c’è. Il pilota della Red Bull non ha preso bene le qualifiche e ai microfono di Sky si è giustificato così: «Primo errore dell’anno? No, non direi che sia così ... ilnapolista

Il padre, di Max Verstappen , l’ex pilota Jos, ha parlato al De Telegraaf dopo il GP di Monaco: “L’era in cui la Red Bull aveva la macchina dominante sembra davvero finita adesso. Ci saranno sicuramente gare in cui la Red Bull sarà di nuovo in buona forma, ma sono molto curioso di vedere come ... sportface

