(Di lunedì 27 maggio 2024)(Ancona), 27 maggio 2024 –e cercano di sbarazzarsi dellaun 43enne e un 25enne. Idella compagnia di, in collaborazione con il personale della polizia locale di, hanno arrestato i due per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. I fatti risalgono a sabato scorso, quando, nel primo pomeriggio, lungo via XX settembre, i militari dell’Aliquota Radiomobile hanno notato due soggetti appartarsi dietro aduno dei mezzi lì parcheggiati. Non appena gli si sono avvicinati, uno di loro si è sbarazzato di un involucro, immediatamente recuperato, che conteneva 0,77 grammi di. Ggli stessi militari hanno così proceduto dapprima alla perquisizione personale dei due: nelle tasche dei pantaloni indossati dal soggetto che deteneva la, un 43enne straniero, i militari hanno trovato la somma contante di oltre 300 euro, in banconote di piccolo taglio, e, successivamente hanno proceduto alla perquisizione dell’autovettura nella disponibilità di questo.

Jesi (Ancona), 26 marzo 2024 – urla fortissime da una stanza: i vicini allertano il 112 e accorrono i carabinieri che sfondano la porta e trovano un uomo con il coltello in mano che minacciava una donna . E’ avvenuto stamattina alle 11 alla galleria della Sima, nella zona del centro commerciale Il ... ilrestodelcarlino

Pagina nera per lo sport Jesi no e per il calcio dilettantistico in generale. Tra il primo ed il secondo tempo tutti contro tutti o quasi: in due al Pronto Soccorso. L’arbitro ha decretato la fine della gara al 45? sul risultato di 2-2 Jesi , 20 aprile 2024 – Una pagina di sport, se poi si può ... vallesina.tv

Jesi (Ancona), 26 aprile 2024 – vede i carabinieri e cerca di scappare piedi nei vicoli del centro: 35enne di origini straniere denunciato. Intensificati in questi giorni i controlli da parte dei carabinieri della compagnia di Jesi . Il bilancio è di una persona denunciata in stato di libertà, tre ... ilrestodelcarlino

Jesi, vedono i carabinieri e gettano la cocaina: arrestati - jesi, vedono i carabinieri e gettano la cocaina: arrestati - carabinieri e polizia locale li hanno bloccati in via XX Settembre e hanno trovato anche hashish, materiale per il confezionamento e denaro contante ... ilrestodelcarlino

Luciano Porcarelli, batterista si accascia e muore al concerto: band e pubblico sconvolto - Luciano Porcarelli, batterista si accascia e muore al concerto: band e pubblico sconvolto - Stava suonando con i suoi compagni della Esino River Band, quando improvvisamente si è accasciato a terra privo di sensi. Inutili i soccorsi, le disperate manovre rianimatorie. Il cuore ... leggo

Jesi Cocaina e hashish in auto e casa, due arresti - jesi Cocaina e hashish in auto e casa, due arresti - Operazione dei carabinieri in collaborazione con la Polizia Locale, intercettati i due a bordo di un'auto sulla quale era stato rinvenuto un modico quantitativo di droga, scattata quindi la perquisizi ... qdmnotizie