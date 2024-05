Jasmine Paolini soddisfatta | Non era semplice gestire il primo turno a Parigi il doppio con Errani mi aiuta

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 27 maggio 2024) È iniziata bene l’avventura di, n.1 d’Italia, nel Roland Garros 2024. La toscana si è imposta con il punteggio di 6-3 6-4 contro l’australiana Daria Saville (n.84 del ranking). Una partita che nascondeva delle insidie, dal momento chenon aveva mai battuto l’aussie nei precedenti due incontri. Pertanto, un po’ di tensione c’era. “Sono, ilmatch è sempre duro in uno Slam. Contro di lei l’anno scorso avevo perso, è una giocatrice che ti fa giocare tante palle, con effetti diversi. Non era, penso di aver gestito abbastanza bene la situazione“, ha commentato in conferenza stampa. Una partita interrotta dalla pioggia e ci poteva essere il timore di un andamento come quello delmatch a Roma contro l’egiziana Mayar Sherif, vinto da quest’ultima: “Sinceramente al Foro Italico le condizioni erano peggiori per me e migliori per la mia avversaria.