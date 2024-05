Jannik Sinner il n°1 del ranking ATP è vicino | la situazione aggiornata

Leggi tutta la notizia su sportface

Un infortunio non è mai una buona notizia, a maggior ragione quando ti costringe a saltare il torneo di casa e in un momento della stagione estremamente delicato, con due Slam a poca distanza l'uno dall'altro e le Olimpiadi non così lontane. Eppure, con il Roland Garros appena iniziato, il tennista altoatesino vede sempre piùl'obiettivo n°1 delATP. Novak Djokovic non ne ha approfittato tra Roma e Ginevra, cosìè padrone del proprio destino a Parigi. La, lunedì 27 maggio, è la seguente con i punti già scalati dello scorso anno:8735, Djokovic 7970. Si parte da qui al primo turno dello slam francese.NUMERO UNO DOPO IL ROLAND GARROS SE… Djokovic perde prima della semifinale Arriva almeno in finale, indipendentemente da cosa fa Djokovic Arriva in semifinale e Djokovic non vince il torneo Arriva ai quarti, agli ottavi, al terzo turno o al secondo turno e Djokovic non arriva in finale