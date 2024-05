Jannik Sinner il crollo | Sto con Anna di più non dico Ma spunta una foto | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 27 maggio 2024) Tutti attendevano il suo ritorno. I riflettori sono puntati da giorni sue sul suo ritorno in campo dopo l'infortunio rimediato ai masters 1000 di Madrid. In Spagna il problema all'anca lo aveva costretto al ritiro e quello che sembrava solo un fastidio si è scoperto essere un problema molto più serio. Da lì sono cominciate le terapie per arrivare pronto al Roland Garros o, almeno, alle Olimpiadi. Nelle ultime settimane si è curato al J Medical di Torino e proprio nel capoluogo piemontese era stato avvistato in compagnia della tennista russaKalinskaya. Da lì i gossip sulla presunta relazione fra i due si sono inseguiti prepotentemente: il numero due al mondo non era più apparso in compagnia della ex fidanzata da mesi, ma la sua riservatezza aveva lasciato dei dubbi in merito alla fine della loro relazione.