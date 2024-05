Jabil | azienda conferma disimpegno Marcianise lavoratori delusi

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 27 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoNessun passo avanti nella vertenza che coinvolge la multinazionale, con l’che hato al Ministero per le Imprese e il Made in Italy, nell’incontro avuto oggi a Roma alla presenza dei sindacati, l’intenzione di lasciare lo stabilimento di(Caserta), dove lavorano 420 dipendenti.one per igiunti a Roma in pullman, che prima dell’incontro aveva tenuto un breve corteo. “Come sindacato – spiega Francesco Percuoco, segretario della Fiom-Cgil di Caserta – abbiamo ribadito la nostra contrarietà alla decisione di. Basta prendere in giro i, lasi assuma la responsabilità di questa scellerata scelta. Le istituzioni svolgano il loro ruolo politico a tutela degli interessi dei cittadini.