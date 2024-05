Italia-Inghilterra in tv | canale orario e streaming quarti di finale Europei Under 17 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 27 maggio 2024) Alle 19:30 (no) di giovedì 30 maggio l’sfiderà l’in occasione deididegli17. L’unica competizione mai vinta dagli azzurri a livello giovanile entra nel vivo con la fase ad eliminazione diretta, dopo che gli uomini di Massimiliano Favo hanno chiuso il girone C al primo posto, davanti a Polonia, Svezia e Slovacchia. Camarda e compagni vogliono andare avanti e il centravanti del Milan è uno dei calciatori più attesi in questo quarto dicontro la seconda del girone D. La partita è in programma all’AEK Arena di Larnaca, che ospiterà anche l’eventuale semidegli azzurri contro la vincente di Repubblica Ceca e Danimarca (in campo mercoledì 29 maggio). La partita dell’17 dovrebbe essere trasmessa in diretta esclusiva tv su Rai Sport (la competizione è in esclusiva Rai), ma sarà visibile sicuramente insu Rai Play e Uefa.