Italia-Francia in tv | data - orario e diretta streaming Nations League volley femminile 2024

(Di lunedì 27 maggio 2024) Tutto pronto per, partita valevole per la Pool 3 della seconda settimana dellaballdi. Danesi e compagne, reduci da tre successi consecutivi nella Week 1 dopo la sconfitta all’esordio contro la Polonia, tornano in campo per conquistare altri punti importanti in ottica ranking di qualificazione olimpica. Il gruppo di Julio Velasco, che si presenta al gran completo con il ritorno in azzurro di De Gennaro, deve vedersela ora con le transalpine di Emile Rousseaux, che vogliono crescere ancora in vista delle Olimpiadi davanti al proprio pubblico. Si preannuncia spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 10.00ne di mercoledì 29 maggio alla Galaxy Arena di Macao, in Cina.