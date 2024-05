Italia e Tunisia si accordano su IA e connettività La firma con Urso

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 27 maggio 2024) Un accordo con la, dopo quello con l’Egitto, per consolidare il Piano Mattei per l’Africa immaginato dal governo di Giorgia Meloni. Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo, è volato a Tunisi perre insieme all’omologo, Nizar Ben Neji, la dichiarazione congiunta con cui è nato il gruppo di lavoro permanente sue Hub IA per lo sviluppo sostenibile per l’Africa, come anticipato dal G7 veronese. Verrà incentrato sul tema delle infrastrutture dei cavi sottomarini per la trasmissione di dati sul piano intercontinentale e sullo sviluppo dell’IA, motore del progresso. L’intento è quello di promuovere la partnership sull’intelligenza artificiale e, più in generale, sulla transizione tecnologica, “con un focus sull’economia digitale e sullatra i nostri Paesi”, ha precisato