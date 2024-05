Istituto ‘Nicodemi’ di Fisciano Calvanico attività didattica orientativa dell’Università di Salerno

(Di lunedì 27 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIl Prof. Roberto De Luca del Dipartimento di Fisicadegli Studi die il gruppo di lavoro dedicato alledi orientamento nelle scuole hanno partecipato, venerdi 24 maggio 2024, a un’dipresso la classe V primaria dell’Nicodemi di, plesso di. I piccoli alunni, guidati dalle docenti della classe, hanno preparatopreliminari su indicazione delle docenti del gruppo didella Fisica, dott.sse Veruska Lamberti e Noemi Ambrosio. Si è trattato di un lavoro “riga-compasso” come approccio preliminare per affrontare poi l’esperimento conclusivo di intrappolamento della luce in una cavità riflettente che, a seconda dell’angolo di incidenza attraverso il foro praticato nella cavità stessa permette di costruire, attraverso una luce laser, alcune figure geometriche fondamentali, quali triangoli, quadrati e così via, attraverso un processo ricorsivo.

Amalia Ercoli Finzi, la prima donna a laurearsi in Ingegneri Aeronautica in Italia: "Ragazze, se avete un sogno, pensate sempre: si può" - La condizione era che finissi l'Università in cinque anni. L'ho ... A proposito di conoscenze, che cosa pensa dell'intelligenza ... Per fortuna ci sono attività in tutto il mondo con cui si cerca di ... vanityfair

Precario e non scelto, in Italia il part - time penalizza l'accesso delle donne al lavoro - Volevo fare l'università ma avevo una situazione familiare un po' ... Riprendendo i dati della quinta indagine dell'Istituto nazionale ... una probabilità inferiore di svolgere attività formative per ... altreconomia