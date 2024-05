Israele spara per non fare i conti con la storia - israele spara per non fare i conti con la storia - e i 40 bambini non decapitati da Hamas ma ampiamente raccontati dalla […] Continua a leggere The post israele spara per non fare i conti con la storia appeared first on InsideOver. msn

leggi le altre "Cose" - leggi le altre "Cose" - una rivista mensile per bambini del Qatar pubblicata dal gruppo Dar Al-Sharq, sponsorizzato dallo stato, ha pubblicato contenuti che giustificano il terrorismo e la violenza contro israele, nonché ... agenziaradicale

Israele non si ferma e causa una nuova strage di civili palestinesi a Rafah - israele non si ferma e causa una nuova strage di civili palestinesi a Rafah - Raid israeliani su Rafah hanno ucciso almeno 45 palestinesi. L’Onu ha chiesto un’indagine indipendente sull’ennesima strage. lifegate