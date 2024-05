Israele se ne infischia dell' Onu Rafah la condanna di Orsini

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 27 maggio 2024) Il raid israeliano aha provocato una strage di civili. Se ne parla durante la puntata di "Prima di domani" in onda il 27 maggio su Rete4. In collegamento c'è il professor Alessandro, docente di Sociologia del terrorismo internazionale che sottolinea come, nonostante le scuse di Netanyahu, il governo di Tel Aviv non terrebbe minimamente in considerazione le risoluzioni'Onu e le sentenzaa Corte internazionale di giustizia'Aja. "se nedel diritto internazionale ee decisioni'Onu, non sono sorpresoa condotta che ha intrapreso" Alessandroa #PrimadiDomani pic.twitter.com/1GigIBbuNx — Prima di domani (@Prima di domani) May 27, 2024 "se nedel diritto internazionale ee decisioni'Onu - attacca- Ed è così almeno dal 1967.