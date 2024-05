10.30 "Siamo di fronte a una situazione sempre più difficile nella quale il popolo palestinese viene compresso senza tener conto delle drammatiche difficoltà,dei diritti di uomini,donne e bambini innocenti che nulla hanno a che fare con Hamas.Questa cosa non è più giustificabile".Così ... televideo.rai

Israele, Crosetto: "Ho impressione semini odio, su Rafah doveva fermarsi" - "Noi ora stiamo aiutando le persone in difficoltà, ma non basta, ho l'impressione che con questa scelta israele semini un odio che coinvolgerà i loro figli, e i loro nipoti, - ha sottolineato Crosetto

Tajani, Hamas attira Israele a Rafah in trappola mediatica - "Hamas sta usando Rafah per creare ulteriore problemi, attirando israele dentro una trappola mediatica". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, ricordando che però l'Italia "è contraria"