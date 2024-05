Isola dei Famosi Matilde Brandi | duro attacco dei compagni scende in campo Manila Nazzaro

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di lunedì 27 maggio 2024)è stata attaccata dai suoiperché “troppo buonista” all’deied è finita al televoto. A sostenerla dall’Italia l’amica di sempreDurante la direttaè stata accusata daidi non essere spontanea e di voler andare d’accordo con tutti a tutti i costi per non crearsi nemici. Dello stesso parere anche l’opinionista Dario Maltese che le ha detto: “Io credo che tu sia lì perché voglia ripulirti l’immagine dopo l’esperienza che non ti è piaciuta in un altro reality. Ecco hai sbagliato posto”. Il riferimento è al Grande Fratello Vip 5 dovefece una sfuriata contro Tommaso Zorzi, che uscì vincitore dal reality di Signorini. Da qui la ballerina ha fatto presente che in quella occasione la rabbia era esplosa per difendere un’altra persona.