Isola dei Famosi doccia caliente tra due concorrenti VIDEO completo

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di lunedì 27 maggio 2024) Nella puntata del 26 maggio 2024 dell'deispagnola, andato in onda su Telecinco, duehanno scatenato il caos facendo impazzire il web. Lahot tra Gorka Ibarguren e Rubén Torres, dopo aver vinto una prova, si è trasformata in uno spettacolo piccolo invece che in un momento di relax. Gorka ha scelto Rubén come compagno, giustificando la sua scelta con un commento che ha sollevato più di qualche sopracciglio: "Se scegliessi una donna verrei frainteso. Almeno con lui possiamo strofinarci a vicenda". La scena è diventata subito virale sui social, con le immagini dellatra i due naufraghi che hanno fatto il giro del web. In un momento di intimità estrema, Rubén ha abbassato il costume, suscitando reazioni di stupore e risate sia tra gli altriche tra il pubblico in studio.