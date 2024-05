Isola dei Famosi - chi è stato eliminato nell’undicesima puntata

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di lunedì 27 maggio 2024) Domenica 26 maggio è andata in onda su Canale 5 l’undicesimadell’dei, appuntamento che ha regalato al pubblico a casa emozioni ed intrattenimento. La serata si è aperta, come di consueto, con un recap di quanto accaduto durante le ultime giornate, dopo il quale la conduttrice Vladimir Luxuria ha guidato diversi confronti diretti. Uno su tutti quello che ha avuto come protagonisti Artur e Khady, che ancora una volta hanno lasciato comprendere che qualcosa tra loro non sia molto chiaro: un probabile segreto. Lo stesso è accaduto poi prima con Matilde e dopo con Edoardo Stoppa.dei, chi si è salvato al televoto Nella prima parte della, uno degli importanti verdetti viene rivelato ai naufraghi e ai telespettatori.