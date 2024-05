iOS 18 | rivoluzione imminente con personalizzazione avanzata e IA

(Di lunedì 27 maggio 2024) iOS 18 è in arrivo, cone intelligenza artificiale potenziata, vediamo tutte le caratteristiche Apple è pronta a svelare iOS 18, la nuova versione del sistema operativo per iPhone, che porterà con sé un’ondata di novità rivoluzionarie incentrate sullae sull’intelligenza artificiale. iOS 18:senza limiti Uno degli aspetti più attesi di iOS 18 è la possibilità di personalizzare liberamente la schermata home. Finalmente gli utenti potranno dire addio alla rigida griglia fissa e posizionare le icone delle app a proprio piacimento, creando un layout unico e che rispecchi maggiormente i propri gusti e necessità. Ma lanon si ferma qui. Secondo le indiscrezioni, iOS 18 consentirà anche di cambiare il colore delle icone delle app.

