IO CANTO FAMILY SECONDA PUNTATA | JASMINE CARRISI IN GIURIA AL POSTO DI PAPÀ ALBANO

(Di lunedì 27 maggio 2024) Lunedì 27 maggio, in prima serata, secondo appuntamento con “Io”, la versione del talent show di Canale 5 dedicata alle famiglie condotto da Michelle Hunziker. Sotto la direzione artistica di Roberto Cenci, la gara tra i concorrenti entra nel vivo. La scorsa settimana le sei squadre capitanate da Iva Zanicchi, Fausto Leali, Anna Tatangelo, Mietta, Cristina Scuccia e Benedetta Caretta si sono affrontate per la prima volta e il team di Cristina Scuccia ha visto l’eliminazione di una coppia di familiari. A decidere chi proseguirà la competizione saranno le votazioni dellacomposta da Orietta Berti, Claudio Amendola, Fabio Rovazzi e, che questa settimana prende eccezionalmente ildi Al Bano. Il verdetto finale terrà conto anche delle preferenze del quinto giudice Chiara Tortorella, speaker radiofonica di R101.

Io canto family : le anticipazioni della seconda puntata del talent show Questa sera, 27 maggio 2024, su Canale 5 va in onda la seconda puntata di Io canto family , il talent show condotto da Michelle Hunziker. In questo nuovo spin-off protagoniste sono le famiglie e i legami che si formano tra i ... tpi

Io canto family streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata , 27 maggio Questa sera, 27 maggio 2024, va in onda su Canale 5 Io canto family , il nuovo talent show con la conduzione di Michelle Hunziker. Il programma metterà in luce il legame unico che si crea tra i loro componenti, ... tpi

Io canto family streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata - Io canto family streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata - Questa sera, 27 maggio 2024, va in onda su Canale 5 Io canto family, il nuovo talent show con la conduzione di Michelle Hunziker. Il programma metterà in luce il legame unico che si crea tra i loro ... tpi

Stasera in TV: film e programmi di oggi lunedì 27 Maggio - Stasera in TV: film e programmi di oggi lunedì 27 Maggio - Cerchi qualcosa da vedere in televisione oggi La nostra guida Stasera in Tv ti aiuterà ad analizzare il palinsesto dei programmi televisivi. tvdaily

Io canto family: le anticipazioni della seconda puntata del talent show - Io canto family: le anticipazioni della seconda puntata del talent show - Questa sera, 27 maggio 2024, su Canale 5 va in onda la seconda puntata di Io canto family, il talent show condotto da Michelle Hunziker. In questo nuovo spin-off protagoniste sono le famiglie e i ... tpi