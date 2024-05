Inzaghi e il summit a 3! Annuncio rinnovo? Si aspetta un evento ? SM

(Di lunedì 27 maggio 2024) Simonesi prepara ad incontrare l’Inter e la nuova proprietà. Ovviamente si discuterà suldi contratto, cercando anche di programmare il futuro.? C’è attesa per iltra, la dirigenza dell’Inter e la nuova proprietà Oaktree. Il tecnico vorrà conoscere i suoi nuovi datori di lavoro, che poche ore fa hanno comunicato a tutto il mondo Inter e non solo la loro venuta e i loro programmi in vista del futuro. Sul piatto del tecnico fresco campione d’Italia, riferisce Sport Mediaset, undi contratto biennale per una cifra superiore ai sei milioni di euro a stagione. Ma prima della firma e dell’definitivo, bisogneràre unmolto importante per la nuova proprietà dell’Inter: ossia la nomina del nuovo CdA.

