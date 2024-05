Inzaghi due incontri per l’Inter Il piano della settimana

(Di lunedì 27 maggio 2024) Sono previsti dueper l’allenatore del, Simone, nel corso di questa. I dettagli.– Secondo quanto riportato da Matteo Barzaghi, in collegamento con gli studi di Sky Sport 24 dalla sede del, Simonee la proprietà, i manager di Oaktree, si dovranno conoscere. Ieri l’allenatore nerazzurro ha detto che martedì li incontrerà, quindi domani. Si tratta del primo passaggio per lavorare insieme. È importante il primo incontro conoscitivo conper pianificare il futuro. E poi ci sarà un altro incontro per il tecnico nerazzurro, quello con l’area sport per entrare nel dettaglioprossima stagione: il mercato e anche un rinnovo di contratto, perché l’allenatore è in scadenza 2025 e c’è l’intenzione di andare a blindare, a rendere ancora più forte la collaborazione col tecnico consentendogli di iniziare la prossima stagione con ancora più sicurezze.

