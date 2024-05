Inzaghi doppio incontro in settimana per l’Inter | non solo Oaktree!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 27 maggio 2024)2024-2025 comincia a prendere forma, all’indomani della stagione che si è conclusa ieri a Verona.ha anticipato come domani vedrà per la prima volta i manager di, ma Sport Mediaset anticipa come non sarà l’unico vertice in. Ecco tutti gli sviluppi legati al tecnico e alla società. PRIMO ROUND – Simonel’ha anticipato ieri, nella conferenza stampa post partita di Verona-Inter: domani vedrà i rappresentanti del fondo. Sarà il primocon la nuova proprietà del club per l’allenatore, che a breve definirà anche il rinnovo del contratto a oggi in scadenza al 30 giugno 2025. Problemi in tal senso non ce ne saranno: Sport Mediaset fa sapere che si arriverà a un prolungamento di altri due anni con, fino al 2027.