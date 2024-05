(Di lunedì 27 maggio 2024) Il nuovo giro di finanziamenti porta il valore di mercato dell'azienda a 24di. "Servirà per portare i primi prodotti sul mercato e accelerare lo sviluppo di tecnologie future": in programma anche un supercomputer con 100.000 processori grafici. .

L’indiscrezione è molto flebile a va considerata con le giuste cautele. I 16 miliardi sarebbe ro pagati in contanti, ma Valve probabilmente ha pochi motivi per disfarsi dei suoi 10 miliardi di fatturato.... Leggi tutto dday

Investimento da 6 miliardi di dollari per xAI di Elon Musk: cosa vedremo nel futuro dell’IA - Investimento da 6 miliardi di dollari per xAI di Elon Musk: cosa vedremo nel futuro dell’IA - Il nuovo giro di finanziamenti porta il valore di mercato dell'azienda a 24 miliardi di dollari. "Servirà per portare i primi prodotti sul mercato e accelerare lo sviluppo di tecnologie future": in ... msn

Come investire in Scale AI, la startup finanziata da Nvidia, Amazon e Meta - Come investire in Scale AI, la startup finanziata da Nvidia, Amazon e Meta - Con una valutazione di quasi $14 mld, è una delle storie di successo più rilevanti nel panorama delle startup tecnologiche contemporanee. Ecco come comprare le azioni di Scale AI. money

Ark Invest di Cathie Wood ha distrutto $14 mld di ricchezza negli ultimi dieci anni - Ark Invest di Cathie Wood ha distrutto $14 mld di ricchezza negli ultimi dieci anni - Ark Invest di Cathie Wood ha mandato in fumo un patrimonio stimato in 14,3 miliardi di dollari nell’ultimo decennio, secondo una recente analisi di Morningstar. La società di gestione degli ... wallstreetitalia